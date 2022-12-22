Захарова: развертывание группировки войск России и Белоруссии станет ответом НАТО
Развертывание совместной региональной группировки войск России и Белоруссии — это ответ на наращивание сил НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.
По её словам, это следует рассматривать и как симметричный ответ на складывающуюся военно-политическую обстановку в регионе.
«А именно, наращивание военных сил НАТО в Польше и странах Прибалтики и непрекращающуюся накачку Украины западными вооружениями всех видов, всех мастей, с поставкой туда инструкторов или под видом инструкторов просто боевиков, наёмников», - подчеркнула дипломат.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил начало агрессивных действий против Белоруссии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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