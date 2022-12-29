«Тревожный сигнал»: Упавшую ракету в Белоруссии назвали «разведкой боем»

Ранее сообщалось, что на территории Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300. Спустя некоторое время Минобороны страны заявило, что упавшая на территории Белоруссии ракета была сбита ПВО. Алексей Дзермант отметил, что ВСУ таким образом пытаются узнать возможности белорусской обороны и посмотреть на ответную реакцию.

«Нужно дождаться результатов экспертиз. Скорее всего, это своеобразная разведка боем. Украинская армия таким образом пытается узнать возможности белорусского ПВО и посмотреть на ответную реакцию. Это больше провокативно-разведывательные действия. Хотя, возможность отклонения от курса мы тоже не можем исключать. При этом с украинской стороны есть опасность и угроза. Ответом должно быть усиление ПВО и внимания к тому, что происходит с украинской стороны. Конечно, последуют, скорее всего, дипломатические заявления. Пока мы не говорим о том, что это завязка конфликта Белоруссии и Украины, но, тем не менее, это тревожный сигнал», - сказал Дзермант.

По его словам, Киев хочет втянуть Минск в украинский конфликт и отвлечь внимание России с других направлений. При этом политолог выразил уверенность, что в ближайшее время Белоруссии стоит ждать нового удара от Украины.