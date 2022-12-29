«Тревожный сигнал»: Упавшую ракету в Белоруссии назвали «разведкой боем»

Киев хочет втянуть Минск в украинский конфликт и отвлечь внимание России с других направлений, отметил в эфире НСН политолог Алексей Дзермант. 

Украина начала проводить в Белоруссии разведку боем, в результате чего на территорию страны упала украинская ракета комплекса С-300, в дальнейшем Минск может оказаться втянут в конфликт Киева и Москвы, заявил белорусский политолог Алексей Дзермант в разговоре с НСН.

Захарова: развертывание группировки войск России и Белоруссии станет ответом НАТО

Ранее сообщалось, что на территории Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300. Спустя некоторое время Минобороны страны заявило, что упавшая на территории Белоруссии ракета была сбита ПВО. Алексей Дзермант отметил, что ВСУ таким образом пытаются узнать возможности белорусской обороны и посмотреть на ответную реакцию.

«Нужно дождаться результатов экспертиз. Скорее всего, это своеобразная разведка боем. Украинская армия таким образом пытается узнать возможности белорусского ПВО и посмотреть на ответную реакцию. Это больше провокативно-разведывательные действия. Хотя, возможность отклонения от курса мы тоже не можем исключать. При этом с украинской стороны есть опасность и угроза. Ответом должно быть усиление ПВО и внимания к тому, что происходит с украинской стороны. Конечно, последуют, скорее всего, дипломатические заявления. Пока мы не говорим о том, что это завязка конфликта Белоруссии и Украины, но, тем не менее, это тревожный сигнал», - сказал Дзермант.

По его словам, Киев хочет втянуть Минск в украинский конфликт и отвлечь внимание России с других направлений. При этом политолог выразил уверенность, что в ближайшее время Белоруссии стоит ждать нового удара от Украины.

Лукашенко не исключил начало агрессивных действий против Белоруссии

«Киев всегда делает угрожающие заявления в сторону Белоруссии. Думаю, что от угроз они могут перейти к действиям хотя бы для того, чтобы вовлечь Белоруссию в конфликт и отвлечь внимание России с других направлений. Решиться на дальнейший удар они могут. В этом случае, конечно, вовлечение будет выгодно именно для отвлечения основных сил и для того, чтобы внутри Белоруссии посеять панику из-за подобных атак. Пока паники нет, люди понимают обстановку», - резюмировал Дзермант.

Ранее, в октябре, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о якобы готовящемся нападении со стороны Украины, в связи с чем политик пригрозил Киеву ответом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:УкраинаРоссияБелоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры