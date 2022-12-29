СМИ: Украинская ракета комплекса С-300 упала в Белоруссии

Украинская ракета комплекса С-300 упала на территории Белоруссии. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

«Сегодня в промежутке с 10:00 до 11:00 с территории Украины зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300 на территорию Беларуси», — говорится в сообщении.

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О происшествии был немедленно проинформирован глава государства Александр Лукашенко, который уже дал задание расследовать происшествие и установить его причины.

По информации агентства, рассматриваются две версии: залёт ракеты на белорусскую территорию, аналогичный недавнему инциденту в Польше, и то, что ракета была сбита в результате работы систем ПВО республики.

В Минобороны Белоруссии сообщили, что пока не комментируют инцидент. На месте происшествия работают следователи и представители оборонного ведомства. Сведений о пострадавших на данный момент нет.

Ранее в Молдавии на границе с Украиной нашли неразорвавшуюся ракету, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:ЛукашенкоБелоруссияУкраинаС-300
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