СМИ: Украинская ракета комплекса С-300 упала в Белоруссии
Украинская ракета комплекса С-300 упала на территории Белоруссии. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.
«Сегодня в промежутке с 10:00 до 11:00 с территории Украины зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300 на территорию Беларуси», — говорится в сообщении.
О происшествии был немедленно проинформирован глава государства Александр Лукашенко, который уже дал задание расследовать происшествие и установить его причины.
По информации агентства, рассматриваются две версии: залёт ракеты на белорусскую территорию, аналогичный недавнему инциденту в Польше, и то, что ракета была сбита в результате работы систем ПВО республики.
В Минобороны Белоруссии сообщили, что пока не комментируют инцидент. На месте происшествия работают следователи и представители оборонного ведомства. Сведений о пострадавших на данный момент нет.
Ранее в Молдавии на границе с Украиной нашли неразорвавшуюся ракету, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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