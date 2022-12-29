СМИ: Украинская ракета комплекса С-300 упала в Белоруссии

О происшествии был немедленно проинформирован глава государства Александр Лукашенко, который уже дал задание расследовать происшествие и установить его причины.

По информации агентства, рассматриваются две версии: залёт ракеты на белорусскую территорию, аналогичный недавнему инциденту в Польше, и то, что ракета была сбита в результате работы систем ПВО республики.

В Минобороны Белоруссии сообщили, что пока не комментируют инцидент. На месте происшествия работают следователи и представители оборонного ведомства. Сведений о пострадавших на данный момент нет.

Ранее в Молдавии на границе с Украиной нашли неразорвавшуюся ракету, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

