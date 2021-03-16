Португалия и Словения приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

От вакцины также временно отказались Германия, Испания, Италия и Франция. РИА Новости передает, что вакцинацию препаратом приостановили в Словении. Также поставки вакцины сократила Чехия.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в свою очередь заявил, что консультативный комитет по безопасности вакцин в ближайшее время будет обсуждать безопасность данного препарата. Использование вакцины приостанавливают из-за риска развития тромбоза у привившихся.

