Португалия и Словения приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

Власти Португалии объявили о приостановке вакцинации от COVID-19 препаратом британско-шведской фирмы AstraZeneca. Об этом сообщает местная газета "Publico".

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От вакцины также временно отказались Германия, Испания, Италия и Франция. РИА Новости передает, что вакцинацию препаратом приостановили в Словении. Также поставки вакцины сократила Чехия.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в свою очередь заявил, что консультативный комитет по безопасности вакцин в ближайшее время будет обсуждать безопасность данного препарата. Использование вакцины приостанавливают из-за риска развития тромбоза у привившихся.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:СловенияПортугалияВакцинацияПандемия
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