Португалия и Словения приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca
Власти Португалии объявили о приостановке вакцинации от COVID-19 препаратом британско-шведской фирмы AstraZeneca. Об этом сообщает местная газета "Publico".
От вакцины также временно отказались Германия, Испания, Италия и Франция. РИА Новости передает, что вакцинацию препаратом приостановили в Словении. Также поставки вакцины сократила Чехия.
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в свою очередь заявил, что консультативный комитет по безопасности вакцин в ближайшее время будет обсуждать безопасность данного препарата. Использование вакцины приостанавливают из-за риска развития тромбоза у привившихся.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru