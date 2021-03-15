Комитет ВОЗ обсудит безопасность вакцины AstraZeneca

Как отметил глава организации, приостановка использования вакцины — «рутинная практика», сообщает «Свободная пресса». По мнению Гебрейесуса, это свидетельствует об эффективности системы надзора и контроля.

Между тем, главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан сообщила на брифинге, что организация рекомендует продолжать использовать препарат AstraZeneca для вакцинации населения, поскольку преимущества от его использования превышают возможные риски.

Ранее ряд европейских государств приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за развития тромбоза у привившихся.

