Помилованная израильтянка Иссахар пожалуется на Россию в ЕСПЧ

Защита израильтянки настаивает на том, что приговор российского суда был «незаконным и неправосудным», а права самой Иссахар были грубо нарушены в ходе «необоснованного уголовного преследования».

Также отмечается, что сам факт помилования не означает восстановления ее нарушенных прав, сообщает RT.

Иссахар задержали весной 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она возвращалась в Тель‐Авив из Индии транзитом через Москву. Гашиш нашли в ее багаже. Девушку обвинили в хранении и контрабанде наркотиков и приговорили к 7,5 года колонии.

Власти Израиля неоднократно просили отпустить девушку, в конце января 2020 года Путин подписал указ о ее помиловании.

