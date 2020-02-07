Помилованная израильтянка Иссахар пожалуется на Россию в ЕСПЧ
Представители защиты израильтянки Наамы Иссахар, которая ранее была осуждена российским судом за контрабанду наркотиков и недавно помилована президентом РФ Владимиром Путиным, обратятся с жалобой в Европейский суд по правам человека.
«Защитники Наамы Иссахар в соответствии с ее поручением продолжают подготовку кассационной жалобы на приговор», - цитирует «Интерфакс» заявление адвокатов.
Защита израильтянки настаивает на том, что приговор российского суда был «незаконным и неправосудным», а права самой Иссахар были грубо нарушены в ходе «необоснованного уголовного преследования».
Также отмечается, что сам факт помилования не означает восстановления ее нарушенных прав, сообщает RT.
Иссахар задержали весной 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она возвращалась в Тель‐Авив из Индии транзитом через Москву. Гашиш нашли в ее багаже. Девушку обвинили в хранении и контрабанде наркотиков и приговорили к 7,5 года колонии.
Власти Израиля неоднократно просили отпустить девушку, в конце января 2020 года Путин подписал указ о ее помиловании.
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