Путин помиловал осужденную в РФ за наркотики гражданку Израиля

Ранее помиловать Иссахар просили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и мать осужденной. Сама Иссахар подала прошение о помиловании в минувшие выходные, частично признав вину.

Напомним, Иссахар задержали в аэропорту Шереметьево в апреле 2019 года. Она летела из Дели в Тель-Авив через Москву. У девушки нашли в рюкзаке гашиш. Суд в России назначил Иссахар 7,5 года колонии за хранение и контрабанду наркотика.

Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в эфире НСН предположил, что задержанная с наркотиками девушка привлекла внимание пограничников из-за двойного гражданства.







