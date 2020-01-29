Путин помиловал осужденную в РФ за наркотики гражданку Израиля
Президент РФ Владимир Путин помиловал осужденную в России за хранение и контрабанду наркотиков гражданку Израиля и США Нааму Иссахар. Как сообщает РИА Новости, Путин подписал прошение о помиловании.
Ранее помиловать Иссахар просили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и мать осужденной. Сама Иссахар подала прошение о помиловании в минувшие выходные, частично признав вину.
Напомним, Иссахар задержали в аэропорту Шереметьево в апреле 2019 года. Она летела из Дели в Тель-Авив через Москву. У девушки нашли в рюкзаке гашиш. Суд в России назначил Иссахар 7,5 года колонии за хранение и контрабанду наркотика.
Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в эфире НСН предположил, что задержанная с наркотиками девушка привлекла внимание пограничников из-за двойного гражданства.
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