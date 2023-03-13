Пользователи Google пожаловались на сбои в работе сервиса

Серьезные проблемы с работой Google отмечаются в США. Оттуда поступило около 600 жалоб, свидетельствуют данные Downdetector.

Также сбои наблюдаются в Великобритании, Германии и Франции. Проблемы отметили пользователи из Индии и Канады.

Сбой ранее произошел в работе социальной сети «Вконтакте». Проблемы с доступом длились несколько часов. Причину ошибки в компании не объяснили.

В конце февраля произошел сбой в работе «Яндекс Музыки». Пользователи сообщили о проблемах с запуском приложений и версии для компьютера, передает НСН.

