Пользователи Google пожаловались на сбои в работе сервиса

Пользователи по всему миру жалуются на сбои в работе поисковой системы. Об этом сообщает РИА Новости.

Гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России приостановлено

Серьезные проблемы с работой Google отмечаются в США. Оттуда поступило около 600 жалоб, свидетельствуют данные Downdetector.

Также сбои наблюдаются в Великобритании, Германии и Франции. Проблемы отметили пользователи из Индии и Канады.

Сбой ранее произошел в работе социальной сети «Вконтакте». Проблемы с доступом длились несколько часов. Причину ошибки в компании не объяснили.

В конце февраля произошел сбой в работе «Яндекс Музыки». Пользователи сообщили о проблемах с запуском приложений и версии для компьютера, передает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ИнтернетGoogle
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры