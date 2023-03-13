Соцсеть «ВКонтакте» работает в штатном режиме
Социальная сеть «ВКонтакте» полностью восстановила работу после сбоя, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в некоторых российских регионах пользователи не могли войти в соцсеть. В компании не пояснили, что стало причиной сбоя, продлившегося несколько часов.
9 марта многие пользователи не могли оформить доставку еды в сервисах Яндекса. Работники общепита также сообщали о пропаже заказов в доставку. Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в беседе с НСН рассказал, что рестораны не получат никакой компенсации за простой из-за сбоя в работе сервисов Яндекса.
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