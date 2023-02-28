В работе Яндекс Музыки произошел сбой

Клиенты сообщают о проблемах при запуске как компьютерной версии приложения, так и на операционных системах iOS и Android.

«К сожалению, «Яндекс Музыка» в данный момент работает нестабильно», - говорится в сообщении официального телеграм-канала сервиса.

Ранее российские пользователи сообщили о сбое в работе сервисов «Яндекса», в том числе «Дзена», «Поиска», «Музыки» и «Карт».

