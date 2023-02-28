В работе Яндекс Музыки произошел сбой
Пользователи «Яндекс Музыки» жалуются на сбой в сервисе, который перестал работать у некоторых пользователей.
Клиенты сообщают о проблемах при запуске как компьютерной версии приложения, так и на операционных системах iOS и Android.
«К сожалению, «Яндекс Музыка» в данный момент работает нестабильно», - говорится в сообщении официального телеграм-канала сервиса.
Ранее российские пользователи сообщили о сбое в работе сервисов «Яндекса», в том числе «Дзена», «Поиска», «Музыки» и «Карт».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 753 / сут.
Умерли
396 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+14 365 / сут.
- СМИ: Убийца журналистки Дугиной служила в Нацгвардии Украины
- СМИ: Беспилотник упал рядом с объектом «Газпрома» в Московской области
- «Сплин» и «Би-2» убрали из фестиваля «Брат-2: Живой Soundtrack»
- Депутат Рады ожидает, что наступление ВСУ начнется через Мелитополь и Бердянск
- Москвича посадили на четыре года за въезд в ограждение на Пушкинской площади
- Лавров: Брюссель злоупотребляет отношениями с Баку и Ереваном
- В работе Яндекс Музыки произошел сбой
- Советник Пушилина заявил, что Артемовск потерян для Украины
- Столтенберг оценил перспективы членства Украины в НАТО
- «Тренировка ПВО». Минобороны объяснило закрытие неба над Санкт-Петербургом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru