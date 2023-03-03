Гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России приостановлено
Компания Apple приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России, сообщает «Интерфакс».
Агентство ссылается на сервисный центр Fixed.one, который в своем Telegram-канале рассказал, что американская компания прислала письмо, в котором говорится о прекращении гарантийного обслуживания компьютеров и планшетов.
При этом, как подчеркивается, на смартфоны iPhone эта мера пока не распространяется.
В службе поддержки Apple подтвердили эту информацию. Там пояснили, что данные меры вводятся на фоне санкций и ограничения поставок в Россию, в том числе, запчастей. На какой срок обслуживание приостановлено, там не уточнили.
Ранее, как сообщала НСН, Apple анонсирует подорожание при замене аккумуляторов в своих гаджетах с 1 марта.
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