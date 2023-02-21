Полянский: Военная активность угрожает Корейскому полуострову

Москва выступает против любой военной активности, которая ставит под угрозу безопасность Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии, сообщил на заседании Совбеза ООН первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский

КНДР в ответ на действия США будет активнее запускать ракеты

Он указал, что Россия постоянно указывает всем сторонам на необходимость проявлять сдержанность и подтвердить практическими шагами готовность к возобновлению диалога, однако наблюдается обратная реакция - рост военной активности в Северо-Восточной Азии, который только усугубляет ситуацию.

Дипломат отметил, что ракетному пуску со стороны Пхеньяна предшествовали учения США и Южной Кореи с посещением порта с американскими подводными лодками в ядерном оснащении.

Напомним, утром 20 февраля КНДР запустила ракеты. По предварительным данным, было осуществлено три запуска.

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