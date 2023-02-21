Полянский: Военная активность угрожает Корейскому полуострову

Он указал, что Россия постоянно указывает всем сторонам на необходимость проявлять сдержанность и подтвердить практическими шагами готовность к возобновлению диалога, однако наблюдается обратная реакция - рост военной активности в Северо-Восточной Азии, который только усугубляет ситуацию.

Дипломат отметил, что ракетному пуску со стороны Пхеньяна предшествовали учения США и Южной Кореи с посещением порта с американскими подводными лодками в ядерном оснащении.

Напомним, утром 20 февраля КНДР запустила ракеты. По предварительным данным, было осуществлено три запуска.

