Северная Корея запустила ракеты в направлении Японского моря
20 февраля 202302:12
Северная Корея запустила ракеты, сообщает Reuters.
Они были направлены в сторону Японского моря. По предварительным данным, было осуществлено три запуска.
По данным южнокорейских военных, ракеты уже упали в море.
Днем ранее Северная Корея провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru