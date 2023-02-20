Северная Корея запустила ракеты в направлении Японского моря

Северная Корея запустила ракеты, сообщает Reuters.

В КНДР сочли визит Столтенберга в Сеул и Токио «прелюдией к войне» в регионе

Они были направлены в сторону Японского моря. По предварительным данным, было осуществлено три запуска.

По данным южнокорейских военных, ракеты уже упали в море.

Днем ранее Северная Корея провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15».

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