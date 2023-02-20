Северная Корея запустила ракеты в направлении Японского моря

Они были направлены в сторону Японского моря. По предварительным данным, было осуществлено три запуска.

По данным южнокорейских военных, ракеты уже упали в море.

Днем ранее Северная Корея провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15».

