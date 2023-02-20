КНДР в ответ на действия США будет активнее запускать ракеты

По ее словам, КНДР уже обладает необходимыми технологиями и будет наращивать число ракет. Их будут активнее запускать в Тихий океан.

Напомним, утром 20 февраля КНДР запустила ракеты. По предварительным данным, было осуществлено три запуска.

