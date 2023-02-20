КНДР в ответ на действия США будет активнее запускать ракеты
20 февраля 202305:12
Власти Северной Кореи в ответ на действия Соединенных Штатов будет активнее испытывать ракеты, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление сестры Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.
По ее словам, КНДР уже обладает необходимыми технологиями и будет наращивать число ракет. Их будут активнее запускать в Тихий океан.
Напомним, утром 20 февраля КНДР запустила ракеты. По предварительным данным, было осуществлено три запуска.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru