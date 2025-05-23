Мерц призвал Си Цзиньпина поддержать усилия по перемирию на Украине

Канцлер ФПГ Фридрих Мерц по телефону обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином урегулирование украинского конфликта. Об этом заявил официальный представитель германского кабмина Штефан Корнелиус.

Мерц заявил, что Германия не планирует поставлять Киеву ракеты Taurus

По его словам, Мерц рассказал китайскому лидеру о совместных усилиях Европы и США, направленных на достижение скорейшего перемирия.

«Канцлер призвал поддержать эти усилия», - заключил Корнелиус.

Ранее Мерц заявил, что намерен предоставить надёжные гарантии безопасности Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:ПеремириеУкраинаКитайГерманияСи Цзиньпин

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