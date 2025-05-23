Мерц призвал Си Цзиньпина поддержать усилия по перемирию на Украине
23 мая 202514:07
Канцлер ФПГ Фридрих Мерц по телефону обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином урегулирование украинского конфликта. Об этом заявил официальный представитель германского кабмина Штефан Корнелиус.
По его словам, Мерц рассказал китайскому лидеру о совместных усилиях Европы и США, направленных на достижение скорейшего перемирия.
«Канцлер призвал поддержать эти усилия», - заключил Корнелиус.
Ранее Мерц заявил, что намерен предоставить надёжные гарантии безопасности Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru