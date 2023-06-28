Полянский: РФ не даст «замести под ковер» тему подрывов на «Северных потоках»

Страны, которые ведут расследование диверсий на российских трубопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», должны информировать об этом членов Совбеза ООН, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского.

Украинская разведка отвергла причастность к подрыву «Северных потоков»

По его словам, Москва не позволит «замести под ковер» тему подрывов.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о возможном уничтожении кабельной связи «Северных потоков» на фоне доказательств того, что западные страны причастны к подрыву газопроводов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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