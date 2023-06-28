Полянский: РФ не даст «замести под ковер» тему подрывов на «Северных потоках»
Страны, которые ведут расследование диверсий на российских трубопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», должны информировать об этом членов Совбеза ООН, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского.
По его словам, Москва не позволит «замести под ковер» тему подрывов.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о возможном уничтожении кабельной связи «Северных потоков» на фоне доказательств того, что западные страны причастны к подрыву газопроводов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мальчик потерялся в тайге в Амурской области
- Полянский: РФ не даст «замести под ковер» тему подрывов на «Северных потоках»
- Госдеп одобрил вывоз российских дипломатов из США
- Пентагон подтвердил намерение предоставить Киеву танки Abrams
- Рогов заявил о взрывах в Запорожье
- Премьер Бельгии пообещал Украине членство в НАТО «когда-нибудь»
- США ввели санкции против связанных с Пригожиным структур
- Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну
- Итальянским футболистам запретили играть в форме с номером 88
- Воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru