Трамп ответит на вопрос о санкциях против РФ через неделю

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что предпочел бы через неделю дать ответ на вопрос о новых ограничительных мерах против России в случае отсутствия прогресса по урегулированию конфликта вокруг Украины, сообщает «РЕН ТВ».

СМИ: Трамп может снять антироссийские санкции для достижения мира на Украине

«Я хочу посмотреть, будет ли сделка», – сказал глава государства. По его словам, причин отвечать сейчас у него нет.

Ранее стало известно, что Вашингтон рассматривает снятие санкций с газопровода «Северный поток — 2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСШАДональд Трамп

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