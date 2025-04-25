Трамп ответит на вопрос о санкциях против РФ через неделю
25 апреля 202505:31
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что предпочел бы через неделю дать ответ на вопрос о новых ограничительных мерах против России в случае отсутствия прогресса по урегулированию конфликта вокруг Украины, сообщает «РЕН ТВ».
«Я хочу посмотреть, будет ли сделка», – сказал глава государства. По его словам, причин отвечать сейчас у него нет.
Ранее стало известно, что Вашингтон рассматривает снятие санкций с газопровода «Северный поток — 2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru