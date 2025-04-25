Депутат Нилов: В апреле и мае будут две 3-дневные рабочие недели
25 апреля 202505:01
Россиян ждут трехдневные рабочие недели в конце апреля и в начале мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Ярослава Нилова.
По его словам, в апреле будут рабочими 28, 29 и 30 число. 30 апреля — накануне 1 мая, это будет короткий рабочий день.
Парламентарий напомнил, что вторая трехдневная рабочая неделя будет с 5 по 7 мая.
Таким образом, в мае ожидаются 18 рабочих дней.
Ранее россияне рассказали, сколько потратят на майских праздниках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп ответит на вопрос о санкциях против РФ через неделю
- Выплаты авиапассажирам за овербукинг предложено сделать обязательными
- Депутат Нилов: В апреле и мае будут две 3-дневные рабочие недели
- Назван критический для России курс рубля
- СМИ: Осужденный по делу о захвате «Норд-Оста» вышел на свободу
- СМИ: Киев и Европа не могут не согласиться с планом Трампа по Украине
- Лавров: Россия готова к сделке
- Вучич предложил провести саммит с участием Путина и Трампа
- СМИ: Союзники США обеспокоены планом Трампа по территориальным уступкам Украины
- СМИ: Киев готовится к худшему сценарию — прекращению поддержки США
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru