Депутат Нилов: В апреле и мае будут две 3-дневные рабочие недели

По его словам, в апреле будут рабочими 28, 29 и 30 число. 30 апреля — накануне 1 мая, это будет короткий рабочий день.

Парламентарий напомнил, что вторая трехдневная рабочая неделя будет с 5 по 7 мая.

Таким образом, в мае ожидаются 18 рабочих дней.

Ранее россияне рассказали, сколько потратят на майских праздниках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

