Выплаты авиапассажирам за овербукинг предложено сделать обязательными
Фиксированные компенсации от 25 до 100% от стоимости авиабилета за пересадку на другие рейсы в случае овербукинга могут сделать обязательными, сообщают «Известия».
Проект готовит Минтранс. Исключения предложено сделать для ряда категорий пассажиров, которых запретят снимать с рейсов. Это родители с детьми, инвалиды и их сопровождающие, военные, которые следуют к месту службы, а также пассажиры с авиабилетами на пересадочные рейсы.
Остальных разрешат пересаживать, однако должен соблюдаться принцип добровольности - у человека обязаны спросить согласие на перелет другим рейсом.
Овербукинг можно приравнять к мошенничеству, так как авиакомпании в итоге не могут оказать заявленную услугу, но ни одного уголовного дела в России не было возбуждено, заявил НСН председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru