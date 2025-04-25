Выплаты авиапассажирам за овербукинг предложено сделать обязательными

Проект готовит Минтранс. Исключения предложено сделать для ряда категорий пассажиров, которых запретят снимать с рейсов. Это родители с детьми, инвалиды и их сопровождающие, военные, которые следуют к месту службы, а также пассажиры с авиабилетами на пересадочные рейсы.

Остальных разрешат пересаживать, однако должен соблюдаться принцип добровольности - у человека обязаны спросить согласие на перелет другим рейсом.

Овербукинг можно приравнять к мошенничеству, так как авиакомпании в итоге не могут оказать заявленную услугу, но ни одного уголовного дела в России не было возбуждено, заявил НСН председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.

