Украинская разведка отвергла причастность к подрыву «Северных потоков»

Украина не имеет отношения к диверсии на газопроводах «Северный поток», заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Андрей Черняк, пишет газета The Wall Street Journal.

Захарова на жаргоне прокомментировала предупреждения ЦРУ об «украинском следе» во взрывах «Северных потоков»

По информации издания, Черняк прокомментировал запрос Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США о теракте на «Северных потоках». Представитель ГУР отверг причастность Киева к подрыву газопроводов.

Ранее сообщалось, что ЦРУ уговаривало Киев не атаковать «Северные потоки». Отмечается, что ведомство получило информацию о подготовке теракта летом 2022 года.

Издание Politico утверждает, что операция по подрыву газопроводов готовилась под руководством главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦРУСеверный ПотокУкраина

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