Полянский рассказал, как заседание Совбеза ООН по нацизму на Украине оставило Запад без аргументов

Неформальное заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое борьбе с нацизмом на Украине, не оставило аргументов у западных стран, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский: спецоперация закончится после выполнения всех целей

По его словам, видео- и фотоматериалы показали сложившуюся ситуацию на Украине в плане нацизма, и западные страны никак не могли оппонировать данным свидетельствам.

Полянский отметил, что Россия специально созвала соответствующую встречу, чтобы показать странам мира реальную картину современного состояния нацизма на Украине.

Ранее дипломат заявил, что Рф выполнит задачу денацификации на Украине во имя памяти ветеранов и ради будущих поколений. От участников Совбеза ООН зависит признать очевидное — нацистский характер киевского режима, отметил зампостпред.

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Фото: twitter.com/UN_News
ТЕГИ:Совбез ООНУкраина
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