По его словам, видео- и фотоматериалы показали сложившуюся ситуацию на Украине в плане нацизма, и западные страны никак не могли оппонировать данным свидетельствам.

Полянский отметил, что Россия специально созвала соответствующую встречу, чтобы показать странам мира реальную картину современного состояния нацизма на Украине.

Ранее дипломат заявил, что Рф выполнит задачу денацификации на Украине во имя памяти ветеранов и ради будущих поколений. От участников Совбеза ООН зависит признать очевидное — нацистский характер киевского режима, отметил зампостпред.

