Полянский прокомментировал заявление основателя Pink Floyd об Украине
Слова одного из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса, обвинившего Североатлантический альянс в кризисе вокруг Украины, являются трезвой и смелой позицией, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского.
Он поблагодарил музыканта за его слова и анализ истоков кризиса на Украине и текущей роли США в мире.
Ранее основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что глава Белого дома Джо Байден «подливает масла в огонь в ситуации вокруг Украины». Музыкант назвал это преступлением.
Данное высказывание также прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
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