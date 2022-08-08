Полянский прокомментировал заявление основателя Pink Floyd об Украине

Слова одного из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса, обвинившего Североатлантический альянс в кризисе вокруг Украины, являются трезвой и смелой позицией, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского.

Трамп: Байден нанес больше вреда США, чем пять худших президентов

Он поблагодарил музыканта за его слова и анализ истоков кризиса на Украине и текущей роли США в мире.

Ранее основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что глава Белого дома Джо Байден «подливает масла в огонь в ситуации вокруг Украины». Музыкант назвал это преступлением.

Данное высказывание также прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры