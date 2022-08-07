Трамп: Байден нанес больше вреда США, чем пять худших президентов

При этом он не уточнил, кто входит в пятерку худших президентов США. Бывший глава Белого дома раскритиковал политику Байдена в сфере энергетики, из-за которой страна «превращается в попрошайку энергии». Также Байден указал на рекордные темпы роста инфляции, и на то, что самые быстрые темпы восстановления экономики США при республиканцах администрация Байдена превратила «в два квартала отрицательного экономического роста, также известного <...> как рецессия».

Ранее Байден заявил, что экономика страны не находится в стадии рецессии. Он подчеркнул, что на сегодняшний день в США рекордно низкий уровень безработицы 3,6%.

