Трамп: Байден нанес больше вреда США, чем пять худших президентов

Американский лидер Джо Байден и его администрация нанесли стране больше вреда, чем это могли бы сделать пять худших президентов в истории США, заявил на проходящей в штате Техас Конференции консервативных политических действий экс-президент Дональд Трамп.

Байден: рецессия не грозит экономике США

При этом он не уточнил, кто входит в пятерку худших президентов США. Бывший глава Белого дома раскритиковал политику Байдена в сфере энергетики, из-за которой страна «превращается в попрошайку энергии». Также Байден указал на рекордные темпы роста инфляции, и на то, что самые быстрые темпы восстановления экономики США при республиканцах администрация Байдена превратила «в два квартала отрицательного экономического роста, также известного <...> как рецессия».

Ранее Байден заявил, что экономика страны не находится в стадии рецессии. Он подчеркнул, что на сегодняшний день в США рекордно низкий уровень безработицы 3,6%.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденДональд Трамп
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