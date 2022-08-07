Трамп: Байден нанес больше вреда США, чем пять худших президентов
Американский лидер Джо Байден и его администрация нанесли стране больше вреда, чем это могли бы сделать пять худших президентов в истории США, заявил на проходящей в штате Техас Конференции консервативных политических действий экс-президент Дональд Трамп.
При этом он не уточнил, кто входит в пятерку худших президентов США. Бывший глава Белого дома раскритиковал политику Байдена в сфере энергетики, из-за которой страна «превращается в попрошайку энергии». Также Байден указал на рекордные темпы роста инфляции, и на то, что самые быстрые темпы восстановления экономики США при республиканцах администрация Байдена превратила «в два квартала отрицательного экономического роста, также известного <...> как рецессия».
Ранее Байден заявил, что экономика страны не находится в стадии рецессии. Он подчеркнул, что на сегодняшний день в США рекордно низкий уровень безработицы 3,6%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+19 974 / сут.
Умерли
383 тыс.+46 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+10 743 / сут.
- Трамп: Байден нанес больше вреда США, чем пять худших президентов
- Синоптики: 7 августа в Москве ожидается гроза
- Северная Македония передала Киеву танки и самолеты
- Иммунолог: тяжесть постковидного синдрома связана с иммунитетом человека
- Трамп: Визит Пелоси на Тайвань сыграл на руку КНР
- СМИ: значительная часть помощи Украине не доходит до фронта
- Перечислены продукты, способствующие детоксикации организма
- Аналитик: рубль будет колебаться в районе 60 за доллар
- Пушков рассказал, что для ЕС станет страшным кошмаром
- Из-за ливня в Псковской области без электричества остались около двух тысяч человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru