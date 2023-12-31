Полянский: Предпосылок к изменению позиции Запада в отношении поставок оружия Киеву нет

Так он ответил на вопрос о том, имеются ли какие-либо предпосылки, чтобы Запад изменил свою позицию в отношении поставок оружия Украине. «Предпосылок не вижу», – сказал он.

Он отметил, что пока рано говорить о новых заседаниях Совета Безопасности ООН по обстрелу Белгорода со стороны Киева.

Число погибших при ударе украинской армии по Белгороду выросло до 21 человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

