Полянский: Предпосылок к изменению позиции Запада в отношении поставок оружия Киеву нет
В настоящее время подвижек к смене ориентиров у Запада нет, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского.
Так он ответил на вопрос о том, имеются ли какие-либо предпосылки, чтобы Запад изменил свою позицию в отношении поставок оружия Украине. «Предпосылок не вижу», – сказал он.
Он отметил, что пока рано говорить о новых заседаниях Совета Безопасности ООН по обстрелу Белгорода со стороны Киева.
Число погибших при ударе украинской армии по Белгороду выросло до 21 человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru