Польские пограничники пресекли попытку прорыва нелегальных мигрантов

Большая группа мигрантов пыталась осуществить силовой прорыв польской границы со стороны Белоруссии. Об этом сообщила погранслужба Польши. По данным ведомства, попытка прорыва была предпринята при поддержке белорусских служб.

«На участке погранзаставы Мельник группа из 40 иностранцев при поддержке белорусских служб силой форсировала границу. Все были задержаны. Среди них граждане Сирии, Египта, Йемена, Шри-Ланки и Конго», - говорится в сообщении польской погранслужбы.

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Как сообщает Интерфакс, с начала года на белорусско-польской границе зафиксировано более 1,2 тысяч попыток прорыва нелегальных мигрантов.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши возник 8 ноября 2021 года. Многотысячная колонна мигрантов из стран Ближнего Востока выдвинулась со стороны Белоруссии в направлении польской границы. По словам пограничников, на решительные действия людей, желавших перебраться в Евросоюз, «сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей».

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Фото: gpk.gov.by
ТЕГИ:БелоруссияПольшаГраница
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