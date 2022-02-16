Польские пограничники пресекли попытку прорыва нелегальных мигрантов

Большая группа мигрантов пыталась осуществить силовой прорыв польской границы со стороны Белоруссии. Об этом сообщила погранслужба Польши. По данным ведомства, попытка прорыва была предпринята при поддержке белорусских служб.

«На участке погранзаставы Мельник группа из 40 иностранцев при поддержке белорусских служб силой форсировала границу. Все были задержаны. Среди них граждане Сирии, Египта, Йемена, Шри-Ланки и Конго», - говорится в сообщении польской погранслужбы.