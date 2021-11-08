Толпа мигрантов направилась к польской границе со стороны Белоруссии. Видео

Многочисленная колонна мигрантов в Белоруссии движется в направлении польской границы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на погранслужбу республики.

По словам пограничников, на такие действия мигрантов «сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей».

В Сети появились ролики, на которых видно организованную группу из сотен беженцев, движущихся по территории Белоруссии в направлении Польши.