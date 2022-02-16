СМИ: вблизи польско-украинской границы совершил посадку американский вертолет Black Hawk
Американский армейский вертолет UH-60 Black Hawk совершил посадку вблизи польско-украинской границы, сообщил на своей странице в Twitter журналист телеканала CNBC Брэд Ховард.
Он не уточнил, на чьей территории приземлилась винтокрылая машина.
Тем временем, в интернете появилась видеозапись с камеры наблюдения погранслужбы Польши, на которой, как утверждается, виден момент посадки Black Hawk и его взлет.
Как сообщалось ранее, поставляемые в Афганистан российские вертолеты Ми-17 превосходят американские UH-60 A+ Black Hawk по многим показателям. Об этом говорится в докладе генерального инспектора Пентагона.
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