СМИ: вблизи польско-украинской границы совершил посадку американский вертолет Black Hawk

Он не уточнил, на чьей территории приземлилась винтокрылая машина.

Тем временем, в интернете появилась видеозапись с камеры наблюдения погранслужбы Польши, на которой, как утверждается, виден момент посадки Black Hawk и его взлет.

Как сообщалось ранее, поставляемые в Афганистан российские вертолеты Ми-17 превосходят американские UH-60 A+ Black Hawk по многим показателям. Об этом говорится в докладе генерального инспектора Пентагона.

