СМИ: вблизи польско-украинской границы совершил посадку американский вертолет Black Hawk

Американский армейский вертолет UH-60 Black Hawk совершил посадку вблизи польско-украинской границы, сообщил на своей странице в Twitter журналист телеканала CNBC Брэд Ховард.

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Он не уточнил, на чьей территории приземлилась винтокрылая машина.

Тем временем, в интернете появилась видеозапись с камеры наблюдения погранслужбы Польши, на которой, как утверждается, виден момент посадки Black Hawk и его взлет.

Как сообщалось ранее, поставляемые в Афганистан российские вертолеты Ми-17 превосходят американские UH-60 A+ Black Hawk по многим показателям. Об этом говорится в докладе генерального инспектора Пентагона.

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Фото: twitter.com/CENTCOM
ТЕГИ:ПольшаСШАВертолеты
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