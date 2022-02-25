Польша запретила вещание ряда российских телеканалов
Власти Польши запретили вещания пяти российских телеканалов, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Государственный совет радиофонии и телевидения.
Из реестра распространяемых телеканалов удалили RT, RT Documentary, РТР-Планета, Союз TV и Россия 24.
Отмечается, что это связано с началом Российской Федерацией боевых действий на Украине.
Как сообщалось ранее, президент Польши Анджей Дуда заявил о возможности запрета въезда русским туристам в страну, если ситуация на востоке Украине ухудшится.
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