Польша запретила вещание ряда российских телеканалов

Власти Польши запретили вещания пяти российских телеканалов, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Государственный совет радиофонии и телевидения.

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Из реестра распространяемых телеканалов удалили RT, RT Documentary, РТР-Планета, Союз TV и Россия 24.

Отмечается, что это связано с началом Российской Федерацией боевых действий на Украине.

Как сообщалось ранее, президент Польши Анджей Дуда заявил о возможности запрета въезда русским туристам в страну, если ситуация на востоке Украине ухудшится.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТелеканалыПольша
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