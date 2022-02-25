Польша запретила вещание ряда российских телеканалов

Из реестра распространяемых телеканалов удалили RT, RT Documentary, РТР-Планета, Союз TV и Россия 24.

Отмечается, что это связано с началом Российской Федерацией боевых действий на Украине.

Как сообщалось ранее, президент Польши Анджей Дуда заявил о возможности запрета въезда русским туристам в страну, если ситуация на востоке Украине ухудшится.

