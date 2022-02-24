В Латвии призвали изолировать Россию от мира

Россию следует изолировать от других стран. Об этом заявил президент Латвии Эгил Левитс в эфире Латвийского радио.

Макрон поддержал Зеленского

Он подчеркнул, что страны Прибалтики и Польша выступили с предложением о начале совместной консультации в рамках договора НАТО. Отмечается, что ее проведение возможно в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости, а также безопасности членов альянса.

При этом ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс написал на своей странице в Twitter, что страна находится в безопасности. Он также выразил сочувствие гражданам Украины.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Сайт президента Латвии
ТЕГИ:ПрезидентПрибалтикаПолитикаРоссияЛатвия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры