В Латвии призвали изолировать Россию от мира
Россию следует изолировать от других стран. Об этом заявил президент Латвии Эгил Левитс в эфире Латвийского радио.
Он подчеркнул, что страны Прибалтики и Польша выступили с предложением о начале совместной консультации в рамках договора НАТО. Отмечается, что ее проведение возможно в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости, а также безопасности членов альянса.
При этом ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс написал на своей странице в Twitter, что страна находится в безопасности. Он также выразил сочувствие гражданам Украины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru