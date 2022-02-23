Россиянам могут запретить путешествия в Польшу
Президент Польши Анджей Дуда заявил о возможности запрета въезда русским туристам в страну, если ситуация на востоке Украине ухудшится. Об этом сообщает ТАСС.
«Санкции должны быть очень мощными», — объяснил Дуда.
В то же время польский лидер подчеркнул, что такие ограничения он будет вводить «с сожалением», так как Польша граничит с Калининградской областью.
«Я, как сосед России, буду делать это с сожалением, высказываясь за санкции, которые заблокируют возможности путешествий, например гражданам России», — отметил Дуда в ходе встречи в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
Ранее в ходе этой же встречи Зеленский заявил, что Украина ждет от запада дальнейшего санкционного давления на Россию.
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