Россиянам могут запретить путешествия в Польшу

Президент Польши Анджей Дуда заявил о возможности запрета въезда русским туристам в страну, если ситуация на востоке Украине ухудшится. Об этом сообщает ТАСС.

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«Санкции должны быть очень мощными», — объяснил Дуда.

В то же время польский лидер подчеркнул, что такие ограничения он будет вводить «с сожалением», так как Польша граничит с Калининградской областью.

«Я, как сосед России, буду делать это с сожалением, высказываясь за санкции, которые заблокируют возможности путешествий, например гражданам России», — отметил Дуда в ходе встречи в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Ранее в ходе этой же встречи Зеленский заявил, что Украина ждет от запада дальнейшего санкционного давления на Россию.

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ФОТО: РИА Новости
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