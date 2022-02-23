Россиянам могут запретить путешествия в Польшу

«Санкции должны быть очень мощными», — объяснил Дуда.

В то же время польский лидер подчеркнул, что такие ограничения он будет вводить «с сожалением», так как Польша граничит с Калининградской областью.

«Я, как сосед России, буду делать это с сожалением, высказываясь за санкции, которые заблокируют возможности путешествий, например гражданам России», — отметил Дуда в ходе встречи в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Ранее в ходе этой же встречи Зеленский заявил, что Украина ждет от запада дальнейшего санкционного давления на Россию.

