Страны ЕС одобрили эмбарго на импорт угля из России

Страны Евросоюза одобрили эмбарго на импорт угля из России, сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что в ходе подготовки пятого пакета санкций члены Евросоюза обсудили спорный вопрос и пришли к консенсусу.

Очередной пакет ограничительных мер против Москвы затрагивает бизнесменов, журналистов и военных. Также в Россию запрещено поставлять оружие, а судам под флагом РФ нельзя заходить в порты Евросоюза.

Как ожидается, окончательный список санкций будет опубликован 8 апреля, после чего они вступят в силу.

Тем временем, замглавы Минфина США Адевале Адейемо заявил, что приоритетной целью новых американских санкций станет военная промышленность России.

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