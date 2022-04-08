Страны ЕС одобрили эмбарго на импорт угля из России
Страны Евросоюза одобрили эмбарго на импорт угля из России, сообщает Bloomberg.
Отмечается, что в ходе подготовки пятого пакета санкций члены Евросоюза обсудили спорный вопрос и пришли к консенсусу.
Очередной пакет ограничительных мер против Москвы затрагивает бизнесменов, журналистов и военных. Также в Россию запрещено поставлять оружие, а судам под флагом РФ нельзя заходить в порты Евросоюза.
Как ожидается, окончательный список санкций будет опубликован 8 апреля, после чего они вступят в силу.
Тем временем, замглавы Минфина США Адевале Адейемо заявил, что приоритетной целью новых американских санкций станет военная промышленность России.
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