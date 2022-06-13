Польша просит союзников восполнить запасы вооружения после помощи Украине
Польше необходимо восполнить вооружение своей армии после передаче Украине. Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил на совещании с руководством министерства национальной обороны республики в Варшаве в понедельник, 13 июня.
По словам Дуды, речь идет «о сотнях штук танков, боевых машин, артиллерии, а также дронов, ПЗРК, сотнях тысяч штук боеприпасов, запасных частях и другого оборудования», которые были переданы Украине. Утверждается, что Варшава направила Киеву военную технику и оружие, стоящую у нее самой на вооружении. Польский президент оценил объем оказанной военной помощи в 1,7 миллиарда долларов.
Польша готова принять от союзников бывшую в употреблении технику.
«Закупки идут. Восполнение вооружения новым оборудованием, который будет только произведен, это минимум месяцы, но в основном – годы. Мы нуждаемся в быстром восполнении. Поэтому мы просим сегодня всех наших союзников, чтобы передали нам вооружение и не обязательно новое. Наоборот. Мы передали бывшую в употреблении технику и также бывшую в употреблении технику готовы принять», – цитирует Дуду РИА Новости.
Ранее власти Польши собрались в кратчайшие сроки поставить своих людей на ключевые должности в украинских ведомствах, заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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