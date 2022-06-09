«Польша от моря до моря»: Сенатор Климов оценил данные разведки о планах Варшавы

Власти Польши планируют в кратчайшие сроки поставить своих людей на ключевые должности в украинских ведомствах, заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин ранее заявил, что Варшава требует от президента Украины Владимира Зеленского передать ей контроль над важнейшими государственными функциями и учреждениями Украины.