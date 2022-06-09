«Польша от моря до моря»: Сенатор Климов оценил данные разведки о планах Варшавы
Данные российской разведки верны, Польша намерена взять под свой контроль ключевые украинские ведомства, заявил в эфире НСН сенатор Андрей Климов.
Власти Польши планируют в кратчайшие сроки поставить своих людей на ключевые должности в украинских ведомствах, заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин ранее заявил, что Варшава требует от президента Украины Владимира Зеленского передать ей контроль над важнейшими государственными функциями и учреждениями Украины.
«Это правда, я вам скажу больше – у нас в нашей комиссии Совета Федерации появились данные, которые говорили о том, что еще с 2013 года американцы контролировали деятельность почти всех ведомств, то есть еще при Януковиче. Потом они доверили это англичанам, а они последние лет 100 всегда работали против России в связке с поляками. Они на аутсорсинг все отдали полякам. Теперь поляки, пытаясь реализовать свою мечту о Польше «от моря до моря», начинают под прикрытием англосаксов эту идею реализовывать. Для этого им надо прямое управление обеспечить жизненно важными структурами, объектами, органами на территории Украины. При этом им неважно быть избранными, но они настаивают на том, чтобы на ключевых постах оказались граждане Польши, чтобы этот процесс ускорить. При этом, я думаю, что поляки – не я – думают, что времени у них немного, чтобы все это успеть сделать, у них месяцы, не годы. Поэтому они торопятся, форсируют многие позиции. Это не моя оценка событий, это то, что я могу заключить как эксперт по косвенным данным», - заявил зампред комитета по международным делам.
Климов выразил уверенность, что Польша намерена реализовать свои замыслы с помощью украинских беженцев.
«Те же поляки, они прекрасно понимают, что если они сейчас не перехватят то, что сейчас принято называть красивым словом «военно-гражданская администрация» – вот они нечто подобное пытаются выстроить на базе польского кадрового резерва. Сейчас они неслучайно сократили материальную поддержку тех, кто сбежал в Польше, они их используют как свою базу. Им нужно, чтобы эти люди вернулись и выступили в их поддержку. Поляки делают кадровую нарезку, которая бы обеспечивала им полное владение ситуацией по крайней мере в трех областях на западе Украины», - считает сенатор.
Ранее мэру Киева Виталию Кличко предоставлено почётное гражданство Варшавы, сообщает пресс-служба мэрии польской столицы.
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