Польша призвала Украину выполнить требования перевозчиков

Идея заключается в том, чтобы исключить требование о регистрации в электронной очереди транспортных средств, возвращающихся из Украины в Европейский союз без груза, как минимум на двух пограничных переходах.

В настоящее время водители большегрузов вынуждены стоять в многокилометровых очередях. Они пытаются искать объездные пути, что приводит к созданию заторов в соседних странах. Переговоры с бастующими не привели к успеху.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев испытывает сложности на границе из-за действий соседей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

