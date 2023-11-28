Польша призвала Украину выполнить требования перевозчиков
Варшава призвала Киев выполнить требования польских перевозчиков, сообщает ТАСС.
Идея заключается в том, чтобы исключить требование о регистрации в электронной очереди транспортных средств, возвращающихся из Украины в Европейский союз без груза, как минимум на двух пограничных переходах.
В настоящее время водители большегрузов вынуждены стоять в многокилометровых очередях. Они пытаются искать объездные пути, что приводит к созданию заторов в соседних странах. Переговоры с бастующими не привели к успеху.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев испытывает сложности на границе из-за действий соседей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru