Зеленский: Из-за Польши возникли сложности на границе
26 ноября 202309:44
Киев испытывает сложности на границе из-за действий соседей, сообщает УНИАН со ссылкой на украинского президента Владимира Зеленского.
Так он отреагировал на ситуацию с блокадой пунктов пропуска польскими перевозчиками. Глава государства связал это с «политическими шагами» властей Польши.
Зеленский отметил, что Украина имеет план действий, которому будет следовать.
Ранее мэр Львова потребовал от Польши прекратить блокаду границы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru