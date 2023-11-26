Зеленский: Из-за Польши возникли сложности на границе

Киев испытывает сложности на границе из-за действий соседей, сообщает УНИАН со ссылкой на украинского президента Владимира Зеленского.

Украина потребовала от Польши срочно прекратить блокаду границы

Так он отреагировал на ситуацию с блокадой пунктов пропуска польскими перевозчиками. Глава государства связал это с «политическими шагами» властей Польши.

Зеленский отметил, что Украина имеет план действий, которому будет следовать.

Ранее мэр Львова потребовал от Польши прекратить блокаду границы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:ПольшаУкраинаВладимир Зеленский

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