Украина: польские перевозчики начнут круглосуточную блокаду КПП «Медыка»
27 ноября 202306:01
Перевозчики в Польше с 27 ноября начнут круглосуточную блокаду пункта пропуска «Медыка — Шегини» на границе с Украиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя украинской Госпогранслужбы Андрея Демченко.
До сих пор движение на этом пункте пропуска блокировали с 10 до 21 часа.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев испытывает сложности на границе из-за действий соседей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru