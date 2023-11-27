Украина: польские перевозчики начнут круглосуточную блокаду КПП «Медыка»

Перевозчики в Польше с 27 ноября начнут круглосуточную блокаду пункта пропуска «Медыка — Шегини» на границе с Украиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя украинской Госпогранслужбы Андрея Демченко.

Мэр Львова потребовал от Польши прекратить блокаду границы

До сих пор движение на этом пункте пропуска блокировали с 10 до 21 часа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев испытывает сложности на границе из-за действий соседей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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