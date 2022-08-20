Польша пригрозила России 5 статьей устава НАТО при угрозе от «Кинжалов»

«Как государство на восточном фланге НАТО, мы полностью осознаем угрозу, и наши действия будут адекватны действиям, которые предпринимает Россия», — подчеркнул Скуркевич.

По его словам, 5-я статья Устава НАТО, созданная по принципу «один за всех и все за одного», будет задействована автоматически в случае возникновения реальной угрозы.

«Эти гарантии были и остаются в силе, а соответствующие обязательства четко озвучены членами Североатлантического альянса и президентом США Джо Байденом», — заявил представитель Минобороны Польши.

Ранее депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник в беседе с НСН допустил, что вопрос с транзитом в Калининградскую область может быть решен военными мерами.

«В полной блокаде мы пока не находимся, есть еще воздух и вода, можем морем возить, паромами. Есть определенные нюансы: в Калининград они приходят полными, а уходят пустыми. Многие товары уходят на импорт, а на большую землю не особенно. Поэтому паромы, грубо говоря, уходят босиком. Будем переналаживать. А вообще надо нормально решать вопрос с железной дорогой и не бить по хвостам, а предвидеть то, что будет еще хуже. В конце концов с литовцами никакой МИД ничего не решит – это смехотворно. Решит только армия, флот и вежливые люди», - сказал Колесник.

