В Калининградскую область направили самолеты МиГ-31 с ракетами «Кинжал»

Также сообщается, что в ходе полета были отработаны взаимодействия с истребительной авиацией 6-й армии ВВС и ПВО, а также морской авиацией Балтийского флота, передает РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пригрозил Литве поставить вопрос о возвращении Мемельского края, если транзит грузов в Калининград остановится.



