В Калининградскую область направили самолеты МиГ-31 с ракетами «Кинжал»

Три самолета МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» были переброшены в Калининградскую область, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что самолеты будут нести боевое дежурство круглосуточно в рамках стратегического сдерживания.

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Также сообщается, что в ходе полета были отработаны взаимодействия с истребительной авиацией 6-й армии ВВС и ПВО, а также морской авиацией Балтийского флота, передает РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пригрозил Литве поставить вопрос о возвращении Мемельского края, если транзит грузов в Калининград остановится.


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ФОТО: Руслан Кривобок
ТЕГИ:Калининградская ОбластьРакетыСамолеты
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