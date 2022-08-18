В Калининградскую область направили самолеты МиГ-31 с ракетами «Кинжал»
Три самолета МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» были переброшены в Калининградскую область, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что самолеты будут нести боевое дежурство круглосуточно в рамках стратегического сдерживания.
Также сообщается, что в ходе полета были отработаны взаимодействия с истребительной авиацией 6-й армии ВВС и ПВО, а также морской авиацией Балтийского флота, передает РИА Новости.
Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пригрозил Литве поставить вопрос о возвращении Мемельского края, если транзит грузов в Калининград остановится.
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