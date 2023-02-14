В Германии призвали к завершению конфликта вместо поставок оружия Украине
Власти Германии должны сделать все возможное, чтобы как можно быстрее прекратить конфликт между Россией и Украиной и начать мирные переговоры, а не усиливать противостояние, снабжая Киев новым оружием. Об этом заявила левый политик, член бундестага Амира Мухаммад Али, сообщила газета Die Welt.
По ее словам, военная помощь Украине не поспособствовала окончанию боевых действий.
Кроме того, политик, как и ранее глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, предложила провести международные мирные переговоры, в которых также примут участие Китай и другие союзники России.
Ранее министр обороны Австрии Клаудия Таннер заявила, что Австрия не намерена обучать украинских военных управлению танками Leopard 2 на своих полигонах. Об этом сообщило агентство НСН.
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