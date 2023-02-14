В Германии призвали к завершению конфликта вместо поставок оружия Украине

По ее словам, военная помощь Украине не поспособствовала окончанию боевых действий.

Кроме того, политик, как и ранее глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, предложила провести международные мирные переговоры, в которых также примут участие Китай и другие союзники России.

Ранее министр обороны Австрии Клаудия Таннер заявила, что Австрия не намерена обучать украинских военных управлению танками Leopard 2 на своих полигонах. Об этом сообщило агентство НСН.

