Полковник ДНР призвал сохранить жизнь генералу ВСУ Сырскому
Командующего Сухопутными войсками ВСУ генерала Александра Сырского не нужно убивать. Он должен остаться в живых, чтобы позже в качестве военнопленного восстанавливать разрушенный Артемовск. Об этом в своем Telegram-канале заявил полковник в отставке, бывший представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
По словам военного, Сырский доложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о сражениях в центре Артемовска. Генерал ВСУ приказал минировать административные здания, чтобы они не достались членам ЧВК «Вагнер».
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что вместе с командующим сухопутными войсками Украины Артемовск посетили иностранные граждане, собиравшие информацию об обстановке в городе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru