По словам военного, Сырский доложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о сражениях в центре Артемовска. Генерал ВСУ приказал минировать административные здания, чтобы они не достались членам ЧВК «Вагнер».

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что вместе с командующим сухопутными войсками Украины Артемовск посетили иностранные граждане, собиравшие информацию об обстановке в городе.

