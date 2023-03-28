«Мясорубка без ракет»: Украина не спешит наступать, боясь «огромных потерь»

Военные эксперты с начала весны предрекают контрнаступление Киева в рамках спецоперации. Отмечается, что украинские военные ожидают поставок с Запада, чтобы начать атаковать на нескольких направлениях. При этом накануне экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире канала LRT Television заявил, что контрнаступление ВСУ обернется огромными потерями, если Запад не поставит Украине дальнобойные орудия.

«Если мы будем иметь такие средства, то сможем успешно наступать наземными войсками. В противном случае будем нести серьезные потери», - сказал он. По его мнению, ВСУ остро нуждаются в количественном увеличении уже поставляемого вооружения.

В тот же день стало известно, что Министерство финансов Германии намерено согласовать увеличение помощи Украине до 5,4 миллиарда евро.

23 марта в Брюсселе прошел саммит ЕС, который был посвящен «ключевым геополитическим вопросам и глобальным вызовам», в частности, событиям на Украине. В начале встречи, как и анонсировалось, президент Украины Владимир Зеленский присоединился к европейским лидерам в режиме видеоконференции, разговор проходил в закрытом режиме.