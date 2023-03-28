«Мясорубка без ракет»: Украина не спешит наступать, боясь «огромных потерь»
Украинские военные ожидают поставок с Запада, чтобы начать атаковать на нескольких направлениях. Сегодня ситуация для Киева неблагоприятно складывается в Артемовске и Авдеевке.
Военные эксперты с начала весны предрекают контрнаступление Киева в рамках спецоперации. Отмечается, что украинские военные ожидают поставок с Запада, чтобы начать атаковать на нескольких направлениях. При этом накануне экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире канала LRT Television заявил, что контрнаступление ВСУ обернется огромными потерями, если Запад не поставит Украине дальнобойные орудия.
«Если мы будем иметь такие средства, то сможем успешно наступать наземными войсками. В противном случае будем нести серьезные потери», - сказал он. По его мнению, ВСУ остро нуждаются в количественном увеличении уже поставляемого вооружения.
В тот же день стало известно, что Министерство финансов Германии намерено согласовать увеличение помощи Украине до 5,4 миллиарда евро.
23 марта в Брюсселе прошел саммит ЕС, который был посвящен «ключевым геополитическим вопросам и глобальным вызовам», в частности, событиям на Украине. В начале встречи, как и анонсировалось, президент Украины Владимир Зеленский присоединился к европейским лидерам в режиме видеоконференции, разговор проходил в закрытом режиме.
Журналисты тогда отмечали, что Владимир Зеленский выступил на саммите в очень резкой и эмоциональной форме. Он заявил, что если военная помощь не поступит немедленно, то потом «будет просто некому» ее поставлять. Видео своего выступления Зеленский не опубликовал.
Несмотря на трудности Киева на поле боя, западные партнеры не спешат предоставлять запрашиваемые Зеленским ракеты и самолеты. Весной ожидается прибытие на линию фронта западных танков.
Наиболее тяжелые бои по-прежнему ведутся в Артемовске. О том, что российские силы почти полностью окружили город, ранее сообщил бывший командир роты батальона «Айдар» (экстремистская организация, запрещенная на территории России) Евгений Дикий. По его словам, Артемовск находится в кольце «где-то на 4/5».
Тяжелое положение складывается и в Авдеевке. Дикий сообщил, что российские силы охватывают город с флангов. Он отметил, что российские подразделения пытаются перерезать ведущие в Авдеевку трассы. Дикий полагает, что войска РФ используют ту же тактику, что в боях за Артемовск.
«То есть они пытаются фактически повторить там то, что у них в Бахмутской операции является успешным — окружение и перерезка дорог», - приводят его слова украинские СМИ.
28 марта огнеметная система "Солнцепек" поразила позиции ВСУ на Авдеевском направлении, сообщает РИА Новости.
Накануне подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что о критической ситуации для ВСУ на Артемовском направлении в Донецкой народной республике.
Как отметил офицер, украинское командование перебрасывает под Артемовск элитные подразделения. Подготовленных военных используют на этом участке в качестве обычной пехоты.
«Это говорит, что там ситуация для украинских войск весьма критическая. Если они уже эти элитные подразделения бросают в эту мясорубку», — подчеркнул Марочко.
Он также сообщал, что украинская армия только за минувшую неделю потеряла до 4,5 тысяч человек погибшими и ранеными в районе Артемовска.
Со своей стороны, один из бойцов ЧВК «Вагнер» отметил, что украинская авиация стала редким явлением в небе над Артемовском, у Киева очень мало истребителей и вертолетов. При этом российская авиация, по его оценке, отрабатывает «достаточно интенсивно».
«Украинская авиация встречается сейчас очень редко. В основном самолеты, вертолеты, но их осталось очень мало», - отметил боец.
Для Владимира Зеленского удержание Артемовска (Бахмута) будет политической победой, бои в городе позволяют ВСУ «сковать российские силы» и готовить контрнаступление на другом направлении, заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН.
«Украинская армия цепляется за Бахмут, потому что им необходимо сковать ударную активность российских войск вплоть до своего контрнаступления, которое практически точно будет не под Бахмутом. Зачем контратаковать там, где противник сильнее всего на данный момент? Украинская армия сосредотачивает силы на Запорожском направлении, на южном участке донецкого фронта, готовит запасы боеприпасов, наступать они будут там. До этого им желательно сковать российские войска в районе Бахмута, что они успешно и делали всю зиму. Если им удастся удержать западную часть города, это будет еще и политическая победа», - объяснил он.
При этом продолжительный штурм Артемовска (Бахмута) российскими силами бессмысленным. По его словам, после взятия города бойцов ждут еще более укрепленные районы.
«Сейчас наши генералы и вагнеровцы штурмуют район, который не имеет никого стратегического значения. Здесь никакого смысла нет. Даже в случае взятия Бахмута наши войска упираются в следующий очень сильный укрепрайон, агломерацию Константиновка – Дружковка – Краматорск, где укрепления начали сооружаться еще в 2014 году. До этого необходимо еще будет взять укрепленный и неудобно расположенный на высотах Часов Яр», - говорил Стрелков.
По данным Telegram-канала WarGonzo, российские силы также атакуют на луганском направлении, пытаясь продвинуться в Серебрянском лесном массиве.
«Цель – выдавить украинские войска за реку Оскол и продвинуться к стратегически важному Купянску», - говорят аналитики.
Сообщается также, что на угледарском участке при поддержке артиллерии российские войска возобновили наступательные действия на город со стороны Никольских дач. Под обстрелом позиции ВСУ в Золотой Ниве и Пречистовке.
На донецком фронте Вооружённые Силы РФ после артударов вели штурмовые действия в районе Новомихайловки и в западной части Марьинки. На данном этапе украинские подразделения удерживают позиции.
Так или иначе, российская сторона готовится к наступлению Киева и принимает соответствующие решения. Об этом ранее сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
В США и странах Европы надеются, что контрнаступление Киева благодаря западным танкам и другим вооружениям «пробьет этой весной брешь в контроле Москвы над украинскими территориями», пишет The Wall Street Journal.
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