Марочко: Иностранцы собирают информацию о ситуации в Артемовске

Вместе с командующим сухопутными войсками Украины Артемовск посетили иностранные граждане, собиравшие информацию об обстановке в городе, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, украинская пресса умолчала факт присутствия с генералом иностранных «статистов». Он отметил, что это говорит о том, что иностранцы работали на свое вышестоящее командование и подготавливали объективный отчет для принятия решений.

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Накануне сообщалось, что командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский посетил позиции военных под Артемовском. Сообщается, что «он оценил обстановку и принял ряд мер для решения проблемных вопросов». Также, по данным издания, командующий также принял ряд оперативных решений для усиления возможностей ВСУ.

Украинская армия только за минувшую неделю потеряла до 4,5 тысяч человек погибшими и ранеными в районе Артемовска в Донецкой народной республике. Об этом ранее сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Офицер подчеркнул, что около 20% раненых имеют серьезные увечья, в дальнейшем эти военные не смогут вернуться на фронт.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ

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