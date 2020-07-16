Политтехнолог: запрет на въезд в США коммунистам не станет массовым

«“Нью-Йорк Таймс” держит администрацию Трампа под подозрением, а это значит, что газета могла не сдержаться и опубликовать такую информацию без стопроцентной уверенности. Ограничения в доступе в США членам Компартии - вещь не новая. Она существовала, например, по отношению к Компартии СССР. Только тогда американские власти делали вид, что они не понимают, что практически все наши дипломаты и сотрудники, прибывающие туда, наверняка состоят в КПСС. Так что это, скорее, угроза и превентивная мера. Совершенно точно, она не коснется подавляющего большинства граждан КНР, прибывающих в США как в официальном качестве представителей страны, бизнесменов, студентов, так и всех прочих. Не очень верю, что такая мера может быть. Но если она и будет введена, то применение ее будет оставлено на усмотрение соответствующих властей. Вряд ли это примет массовый характер», - полагает Макаренко.

Политтехнолог отметил, что подобный шаг станет продолжением торговой войны между США и Китаем.

«Когда между СССР и США была холодная война, они не были крупнейшими торговыми партнерами, не имели таких связей, не владели активами друг друга. Это скорее торговая война, а не холодная», - добавил глава ЦПТ.

Во вторник, 14 июля, президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий экономические преференции для Гонконга и ввел пошлины в отношении КНР из-за решения руководства Китая ограничить автономию региона. Глава Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский рассказал НСН, что Трамп вводит санкции в отношении Гонконга, но с намеком Китаю.



