СМИ: Трамп хочет запретить китайским коммунистам въезд в США

Президент США Дональд Трамп включил предложение запретить членам Коммунистической партии Китая въезд в страну в проект указа, опирающийся на Закон об иммиграции и гражданстве. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на четыре источника.

Китай ответит санкциями на американский закон «Об автономии Гонконга»

Кроме того, администрация Трампа рассматривает возможность аннулирования виз членам Компартии Китая и их семьям, которые уже находятся в США. В числе предложений — ограничение въезда в страну для военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, а также руководителей китайских госпредприятий.

Как отмечает издание, реализовать такие инициативу будет весьма сложно, поскольку в Компартии Китая 92 миллиона членов. К тому же американские власти не знают о местонахождении большинства граждан КНР, въехавших на территорию страны.

Накануне глава Госдепартамента Майкл Помпео сообщил о введении односторонних санкций для ряда сотрудников технологических компания Китая, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушению прав человека.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:СанкцииКитайДональд Трамп
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры