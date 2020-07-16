СМИ: Трамп хочет запретить китайским коммунистам въезд в США
Президент США Дональд Трамп включил предложение запретить членам Коммунистической партии Китая въезд в страну в проект указа, опирающийся на Закон об иммиграции и гражданстве. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на четыре источника.
Кроме того, администрация Трампа рассматривает возможность аннулирования виз членам Компартии Китая и их семьям, которые уже находятся в США. В числе предложений — ограничение въезда в страну для военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, а также руководителей китайских госпредприятий.
Как отмечает издание, реализовать такие инициативу будет весьма сложно, поскольку в Компартии Китая 92 миллиона членов. К тому же американские власти не знают о местонахождении большинства граждан КНР, въехавших на территорию страны.
Накануне глава Госдепартамента Майкл Помпео сообщил о введении односторонних санкций для ряда сотрудников технологических компания Китая, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушению прав человека.
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