СМИ: Трамп хочет запретить китайским коммунистам въезд в США

Кроме того, администрация Трампа рассматривает возможность аннулирования виз членам Компартии Китая и их семьям, которые уже находятся в США. В числе предложений — ограничение въезда в страну для военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, а также руководителей китайских госпредприятий.

Как отмечает издание, реализовать такие инициативу будет весьма сложно, поскольку в Компартии Китая 92 миллиона членов. К тому же американские власти не знают о местонахождении большинства граждан КНР, въехавших на территорию страны.

Накануне глава Госдепартамента Майкл Помпео сообщил о введении односторонних санкций для ряда сотрудников технологических компания Китая, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушению прав человека.

