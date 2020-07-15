В РАН предрекли большие проблемы в Гонконге из-за санкций США
Глава Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский рассказал НСН, что Трамп вводит санкции в отношении Гонконга, но с намеком Китаю.
Китайские власти объявили, что введут санкции в отношении ряда граждан и организаций США в ответ на подписание американским президентом Дональдом Трампом указа о мерах по оказанию давления на Пекин в связи с ситуацией в Гонконге. Об этом сообщил МИД Китая. В КНР действия США оцениваются как «грубое вмешательство в дела Гонконга и во внутренние вопросы Китая».
Отменой торгово-экономических привилегий Трамп наказывает прежде всего Гонконг, пояснил в эфире НСН руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский.
«Основной доход Гонконга - за счет того, что он является своего рода окном для внешнего мира в Китай и для Китая во внешний мир. Но с 1997 года, когда Великобритания вернула Гонконг Китаю, роль Гонконга постепенно уменьшалась. На сегодня его роль - “прачечная” для отмыва денег: из Китая туда идут деньги, которые не хотели бы светить китайские бизнесмены, из-за рубежа идут в Китай деньги, которые не хотят светить по каким-то причинам где-то.
Деньги проходят отмытые через гонконгские банки и фондовую биржу. Что касается собственной экономики Гонконга, то в 1997 году доля его ВВП в общем объеме валового внутреннего продукта Китая составляла 20 процентов или одну пятую. Сегодня она составляет 2 процента или одну пятидесятую. Китай с начала 1980-х годов создал огромное количество зон свободной торговли, свободные экономические зоны, зоны, свободные от налогов - их около 1200. В этой ситуации люди, которые хотят торговать с Китаем, могут работать не обязательно через Гонконг, а через эти зоны», - пояснил Островский.
Больше всего, подчеркнул собеседник НСН, пострадают в этой ситуации жители Гонконга.
«Крайними, пострадавшими из-за всех этих американских санкций оказываются жители Гонконга, которые неминуемо потеряют свои доходы. Уже последние годы было заметно, что многие жители Гонконга хотели бы переехать в соседний Шэньчжэнь, где доходы сопоставимы, а возможность купить жилье дешевле, чем в Гонконге, и экологическая обстановка там лучше», - добавил руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая.
Вместе с тем указ Трампа однозначно нацелен на Пекин.
«Знаете пословицу: не за то свекровь кошку бьет - невестке намек дает. Гонконг оказался в качестве кошки, которую бьет США, а намек дает китайцам», - отметил Островский.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал законопроект о санкциях против Китая в связи с ситуацией в Гонконге, а также исполнительный указ об отмене торгово-экономических преференций США для этого специального административного района КНР. Новые меры предусматривают замораживание активов отдельных граждан КНР на территории Соединенных Штатов.
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