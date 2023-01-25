Полиция Норвегии отпустила и спрятала экс-бойца ЧВК «Вагнер»
Норвежская полиция отпустила называющего себя экс-командиром отделения ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева из иммиграционного центра. Мужчина останется в секретном месте в целях безопасности. Россиянин незаконно прибыл в Норвегию 13 января, бывший вагнеровец заявил, что опасается за свою жизнь, передает Reuters.
Медведев планировал попросить в Норвегии убежища, 23 января его задержали иммиграционные власти страны. Адвокат по назначению сообщал, что экс-боевик хочет дать показания против руководства ЧВК. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин утверждает, что Медведев был объявлен в розыск «за попытку жестокого обращения с пленными». Пригожин также назвал его «очень опасным».
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