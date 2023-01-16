Пригожин прокомментировал побег командира ЧВК «Вагнер» в Норвегию

Бизнесмен, основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил побег Андрея Медведева в Норвегию. Его слова приводит пресс-служба в Telegram-канале.

Он отметил, что гражданин с норвежским гражданством находился до настоящего времени в розыске и должен быть привлечен к ответственности за попытку жесткого обращения с пленными.