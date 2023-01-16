Пригожин прокомментировал побег командира ЧВК «Вагнер» в Норвегию
Бизнесмен, основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил побег Андрея Медведева в Норвегию. Его слова приводит пресс-служба в Telegram-канале.
Он отметил, что гражданин с норвежским гражданством находился до настоящего времени в розыске и должен быть привлечен к ответственности за попытку жесткого обращения с пленными.
«Будьте аккуратны, он очень опасен», - добавил Пригожин.
Ранее власти Норвегии сообщили, что гражданин России Андрей Медведев, который представился, как бывший высокопоставленный член ЧВК «Вагнер», попросил убежища, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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