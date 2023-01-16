Пригожин прокомментировал побег командира ЧВК «Вагнер» в Норвегию

Бизнесмен, основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил побег Андрея Медведева в Норвегию. Его слова приводит пресс-служба в Telegram-канале.

Он отметил, что гражданин с норвежским гражданством находился до настоящего времени в розыске и должен быть привлечен к ответственности за попытку жесткого обращения с пленными.

Пригожин заявил, что у «ЧВК Вагнер» постоянно пытаются украсть победу

«Будьте аккуратны, он очень опасен», - добавил Пригожин.

Ранее власти Норвегии сообщили, что гражданин России Андрей Медведев, который представился, как бывший высокопоставленный член ЧВК «Вагнер», попросил убежища, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин
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