Российские транспортные самолёты арестовали на Украине

Двенадцать транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан» российской авиакомпании были арестованы на Украине, сообщает РИА Новости.

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В юридической компании Ilyashev & Partners отметили, что арест был наложен по заявлению украинского госпредприятия «Антонов».

«В этом деле Ilyashev & Partners представляют интересы украинской стороны», - добавили в юридической компании.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который утверждает порядок расчётов авиакомпаний России с лизингодателями из «недружественных» государств в рублях через счета, открытые в российских банках, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрестСамолетыРоссияУкраинаАн-124
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