Российские транспортные самолёты арестовали на Украине

В юридической компании Ilyashev & Partners отметили, что арест был наложен по заявлению украинского госпредприятия «Антонов».

«В этом деле Ilyashev & Partners представляют интересы украинской стороны», - добавили в юридической компании.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который утверждает порядок расчётов авиакомпаний России с лизингодателями из «недружественных» государств в рублях через счета, открытые в российских банках, сообщает RT.