Российские транспортные самолёты арестовали на Украине
Двенадцать транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан» российской авиакомпании были арестованы на Украине, сообщает РИА Новости.
В юридической компании Ilyashev & Partners отметили, что арест был наложен по заявлению украинского госпредприятия «Антонов».
«В этом деле Ilyashev & Partners представляют интересы украинской стороны», - добавили в юридической компании.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который утверждает порядок расчётов авиакомпаний России с лизингодателями из «недружественных» государств в рублях через счета, открытые в российских банках, сообщает RT.
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