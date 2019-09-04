Политолог: Ждать открытия границы между Белоруссией и Украиной придется долго
Белоруссий политолог рассказал НСН об условиях, при которых Минск откроет «закрытую наглухо» границу с Украиной.
Президент Александр Лукашенко рассказал, что Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего в страну потока оружия. В ходе международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом при помощи инновационных подходов в Минске он пояснил, что граница была «закрыта наглухо», так как если оружие попадет в руки «обычных людей и особенно националистически настроенных — жди терроризма». Как сообщает РИА Новости, Лукашенко посетовал, что вынужден был пойти на такой шаг по отношению к «своим братьям, близким людям» и закрыть границу еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который всегда «казался врагом номер один».
Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН рассказал, что границу с Украиной Минск закрыл после событий на Майдане.
«Пограничный режим между Беларусью и Украиной сегодня более жесткий и плотный. Усилены пограничные отряды, при досмотре белорусские пограничники обычно уделяют больше внимания, чем на других границах. Связано это с событиями 2013-2014 года, с Майданом, когда на Украине были захвачены склады с оружием, и оно попало в руки к националистически настроенным элементам. Это оружие постепенно стало просачиваться в Беларусь через границу. Как только это стало известно, власти приняли меры для того, чтобы ужесточить пропускной режим и укрепить белорусско-украинскую границу. Лукашенко прямо на это указал, сказав, что Беларусь опасается проникновения националистических элементов, к которым это оружие попало. В нашей стране было несколько уголовных дел, задерживались лица, которые на Украине либо воевали, либо пытались провезти оружие», — сообщил политолог.
Больше всего неудобства из-за закрытия границы ощущают на себе обычные граждане.
«Больше страдают простые граждане. Но в целом власти Украины и Беларусь напрямую общаются и поддерживают высокий уровень экономического сотрудничества. Это все происходит поверх этих барьеров. Стороны договариваются, есть каналы коммуникации. Механизм экономического взаимодействия отработан, несмотря на усиление пограничного режима», — отметил Дзермант.
По мнению собеседника НСН, ослаблен пограничный режим между странами будет нескоро.
«Граница снова откроется, когда будет урегулирован конфликт в Донбассе, который является, в том числе источником неприятностей, которых Беларусь опасается. Там и оружие, и в принципе серая зона. Второе условие — наступление более стабильного социально-экономического положения на Украине, когда оружие, которое попало в руки разным элементам, будет изъято, когда население почувствует себя более стабильно в экономическом плане. Думаю, ждать этого придется очень долго», — заявил белорусский политолог.
В Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что за 2018 года на границе с Украиной было изъято более 800 боеприпасов и 76 единиц оружия.
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