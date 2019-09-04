Политолог: Ждать открытия границы между Белоруссией и Украиной придется долго

Президент Александр Лукашенко рассказал, что Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего в страну потока оружия. В ходе международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом при помощи инновационных подходов в Минске он пояснил, что граница была «закрыта наглухо», так как если оружие попадет в руки «обычных людей и особенно националистически настроенных — жди терроризма». Как сообщает РИА Новости, Лукашенко посетовал, что вынужден был пойти на такой шаг по отношению к «своим братьям, близким людям» и закрыть границу еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который всегда «казался врагом номер один».

Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН рассказал, что границу с Украиной Минск закрыл после событий на Майдане.

«Пограничный режим между Беларусью и Украиной сегодня более жесткий и плотный. Усилены пограничные отряды, при досмотре белорусские пограничники обычно уделяют больше внимания, чем на других границах. Связано это с событиями 2013-2014 года, с Майданом, когда на Украине были захвачены склады с оружием, и оно попало в руки к националистически настроенным элементам. Это оружие постепенно стало просачиваться в Беларусь через границу. Как только это стало известно, власти приняли меры для того, чтобы ужесточить пропускной режим и укрепить белорусско-украинскую границу. Лукашенко прямо на это указал, сказав, что Беларусь опасается проникновения националистических элементов, к которым это оружие попало. В нашей стране было несколько уголовных дел, задерживались лица, которые на Украине либо воевали, либо пытались провезти оружие», — сообщил политолог.

Больше всего неудобства из-за закрытия границы ощущают на себе обычные граждане.

«Больше страдают простые граждане. Но в целом власти Украины и Беларусь напрямую общаются и поддерживают высокий уровень экономического сотрудничества. Это все происходит поверх этих барьеров. Стороны договариваются, есть каналы коммуникации. Механизм экономического взаимодействия отработан, несмотря на усиление пограничного режима», — отметил Дзермант.