Лукашенко обосновал закрытие «наглухо» границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о полном закрытии границы с Украиной из-за активной контрабанды оружия с территории соседней страны. Об этом он заявил на конференции по борьбе с терроризмом в Минске. При этом белорусский лидер назвал украинцев «братьями» и «близкими людьми», отмечает RT.

По словам Лукашенко, граница перекрыта даже сильнее чем со странами НАТО, который, по его словам, с давних времён, «якобы казался врагом номер один». Он подчеркнул, что оружие в руках националистически настроенных граждан чревато всплеском терроризма. Как пишут «Дни.ру», по данным Госпогранкомитета Белоруссии, в 2018 году на границе с Украиной изъято около 80 единиц оружия и 800 боеприпасов.

Белорусский лидер также отметил, что на начальном этапе развития конфликта на востоке Украины европейские страны не были заинтересованы в его урегулировании. По словам Александра Лукашенко, противостояние выгодно кому-то.

